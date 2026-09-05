‘राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना जरूरी है,बच्चों को गुमराह किया जा रहा है’, बंगाल में RSS द्वारा चलाए जाने वाले एक हजार स्कूल खोलने पर अग्निमित्रा पॉल ने दिया बयान

पश्चिम बंगाल में आरएसएस से जुड़ी विद्या भारती द्वारा संचालित स्कूलों की संख्या बढ़ाने की योजना सामने आई है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक साल के भीतर कम से कम 1,000 नए स्कूल खोलने की बात कही है। फिलहाल राज्य में विद्या भारती के 313 स्कूल चल रहे हैं। अधिकारी ने विशेष तौर पर मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना में स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने इन जिलों में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को लेकर भी आरोप लगाए। यह घोषणा रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर में विद्या भारती की 74वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में की गई। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने संस्था से 'राष्ट्रवादी शिक्षा' को बढ़ावा देने में भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने विद्या भारती के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सचिवालय के अधिकारियों से मुलाकात करने और इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित भी किया।