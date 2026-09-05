5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर भाजपा का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले- हर कार्रवाई को धार्मिक चश्मे से देखना बंद करें

Saharanpur Mosque Demolition: सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इसे राजनीतिक या धार्मिक नजरिए से नहीं, बल्कि कानून के आधार पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसियां और सरकारी विभाग कानून के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं।
3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Rakesh Mishra

Sep 05, 2026

Sudhanshu Trivedi

सुधांशु त्रिवेदी। फोटो- आईएएनएस

Sudhanshu Trivedi: भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शनिवार को सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा और कांग्रेस शासित राज्यों में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में एजेंसियां और सरकार के संबंधित विभाग कानून के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में इस कार्रवाई को राजनीतिक नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है।

झारखंड में पेपर लूट

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि किसी भी इमारत को उसकी धार्मिक पहचान के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। यह देखना जरूरी है कि कोई ढांचा कानूनी है या गैरकानूनी। उन्होंने कहा कि सहारनपुर की घटना को भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। जेपीएससी मामले का जिक्र करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड में जांच के दौरान सामने आए तथ्य हैरान करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की परीक्षा में स्ट्रॉन्ग रूम को तोड़कर प्रश्न पत्र निकाले गए और उनमें बदलाव किया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड में जो हुआ, वह केवल पेपर लीक का मामला नहीं है, बल्कि पेपर लूट का मामला है।

राहुल गांधी पर साधा निशाना

सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल किया कि पेपर लूट की छूट कौन दे रहा है। इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड में सामने आए मामले ने कांग्रेस की हकीकत सामने ला दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में परीक्षाओं के मुद्दे पर जो राजनीतिक दल आवाज उठा रहे थे, वे झारखंड के मामले पर चुप हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा कि बचपन में गांधीजी के तीन बंदरों की बात सुनी जाती थी, लेकिन अब लगता है कि वे राहुल गांधी के तीन बंदर बन गए हैं। जो देखना नहीं चाहते, वे आंखें बंद करके बैठे हैं। जो सुनना नहीं चाहते, वे कान बंद करके बैठे हैं और जो बोलना नहीं चाहते, वे मुंह पर हाथ रखकर बैठे हैं।

'कांग्रेस की चुप्पी को समझना जरूरी'

उन्होंने कहा कि झारखंड के अभ्यर्थियों के बीच इस चुप्पी को साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। उन्होंने छात्रों से कहा कि कांग्रेस की इस चुप्पी को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह चुप्पी पूरे देश के अभ्यर्थियों के बीच सुनाई दे रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में महिला प्रतिनिधित्व पर भी सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चार राज्यों में सरकार है, लेकिन वहां महिला मंत्रियों की संख्या बेहद कम है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में एक भी महिला मंत्री नहीं है। केरल में दो महिला मंत्री हैं, जबकि तेलंगाना में पहले दो महिला मंत्री थीं, जिनमें से एक को हटा दिया गया। यानी चार सरकारों में महिला मंत्रियों की संख्या केवल तीन रह गई है।

खड़गे पर कसा तंज

उन्होंने कहा कि इस स्थिति पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुप हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की बात तो करते हैं, लेकिन उनके काम में इसका असर दिखाई नहीं देता। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे परिसीमन के बिना तुरंत लागू करने की मांग की थी, जबकि विधेयक में साफ तौर पर परिसीमन के साथ इसे लागू करने की बात कही गई है। उन्होंने खड़गे पर तंज कसते हुए कहा कि अगर राजीव गांधी आज जीवित होते तो उनकी उम्र 82 वर्ष होती, जबकि खड़गे 84 वर्ष के हैं। उन्होंने कहा कि खड़गे को राहुल गांधी को हकीकत समझानी चाहिए, लेकिन आजकल किसी नौजवान को, खासकर दाढ़ी में सफेदी वाले उम्रदराज नौजवान को समझाना मुश्किल काम है।

'भाजपा जो कहती है, उसे पूरा करती है'

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में आजादी के बाद सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है, उसे पूरा करती है। महिलाओं के हित के मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी विश्वसनीयता के प्रतीक हैं, जबकि राहुल गांधी विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रियंका गांधी 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' और महिलाओं को 50 प्रतिशत टिकट देने की बात करती हैं, लेकिन कांग्रेस शासित चार राज्यों में महिला मंत्रियों की कम संख्या पर चुप हैं। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं को कांग्रेस का यह चेहरा देखना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस 'पितृसत्ता को खत्म करो' का नारा लगाती है, लेकिन उसके शासन वाले राज्यों में महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति इसके विपरीत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में आजादी के बाद सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं।

Nishu Azad Case: नाबालिग निशु आजाद को मिल रही धमकियां, बोलीं- शर्म के कारण हफ्तों स्कूल नहीं गई

ये भी पढ़ें
Nishu Azad Case

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Sept 2026 03:20 pm

Published on:

05 Sept 2026 03:19 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर भाजपा का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले- हर कार्रवाई को धार्मिक चश्मे से देखना बंद करें

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Swatantra Bhardwaj: वकील उमेश शर्मा बोले- रात में अचानक उठाकर ले गई पुलिस, स्वतंत्र भारद्वाज से अब तक नहीं हो सकी बात

Swatantra Bhardwaj Case
नई दिल्ली

भाजपा ही नहीं, देश के लिए खतरे की घंटी हैं ऐसे ‘स्वतंत्र’

Swatantra Bhardwaj FIR Skull Scrap jantar mantar protest CJP
राष्ट्रीय

स्वतंत्र भारद्वाज की हिरासत पर क्यों भड़के हिंदू संगठन? दिल्ली में प्रदर्शन कर उठाई रिहाई की मांग

Swatantra Bhardwaj
नई दिल्ली

‘विपक्ष के लिए ED-CBI 24 घंटे तैयार’, स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी पर राशिद अल्वी का बीजेपी पर बड़ा हमला

Swatantra Bhardwaj arrest
नई दिल्ली

नेपाल में तबाही के बीच उम्मीद की किरण,5 साल के मासूम समेत 3 भारतीय रेस्क्यू, अब तक 275 लापता

Nepal flood rescue
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.