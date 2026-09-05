सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर भाजपा का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले- हर कार्रवाई को धार्मिक चश्मे से देखना बंद करें

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में आजादी के बाद सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है, उसे पूरा करती है। महिलाओं के हित के मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी विश्वसनीयता के प्रतीक हैं, जबकि राहुल गांधी विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रियंका गांधी 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' और महिलाओं को 50 प्रतिशत टिकट देने की बात करती हैं, लेकिन कांग्रेस शासित चार राज्यों में महिला मंत्रियों की कम संख्या पर चुप हैं। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं को कांग्रेस का यह चेहरा देखना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस 'पितृसत्ता को खत्म करो' का नारा लगाती है, लेकिन उसके शासन वाले राज्यों में महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति इसके विपरीत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में आजादी के बाद सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं।