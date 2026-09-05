भाजपा ही नहीं, देश के लिए खतरे की घंटी हैं ऐसे ‘स्वतंत्र’

भारद्वाज के दावे को महज़ एक व्यक्ति की डींग मारना समझना भूल होगी। यह उस व्यवस्था की झलक है जिसमें सत्ताधारी दल से नज़दीकी को सुरक्षा-कवच की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। चाहे सत्ता किसी भी पार्टी की हो। सइयां भए कोतवाल, डर काहे का! यह प्रवृत्ति दलगत नहीं, सत्तागत है। इसे रोकने के लिए राजनीतिक दलों की जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है। दल चाहे सरकार में हों, या विपक्ष में, उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या वे अपने कार्यकर्ताओं के चाल-चरित्र पर नजर रखते हैं? क्या टिकट, पद, या संरक्षण देने से पहले चरित्र और आपराधिक पृष्ठभूमि की कोई गंभीर जांच होती है? आज की तारीख में इसका जवाब 'न' में ही होगा। 'हां' होता तो हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार के संगीन अपराधों जैसे आरोप में जेल तक जा चुके लोगों को ससम्मान पार्टी का सदस्य बनाना या बड़ा ओहदा देना आम बात न होती। लगता तो ऐसा है जैसे अपराध करके बच निकलने वालों को राजनीतिक लिहाज से 'ज्यादा योग्य' माना जाने लगा है। यह चलन राजनीति को और अधिक दूषित करते जा रहा है। इसीलिए राजनीतिक शुचिता के लिए अभियान चले, यह जरूरी हो गया है।