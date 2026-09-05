बंगाल में प्रार्थना सभाओं पर विवाद बढ़ा, हमलों के बाद ईसाई संगठनों ने रोकी हाउस प्रेयर; ‘जबरन धर्म परिवर्तन’ पर सरकार का बयान

सुबह करीब 11 बजे प्रार्थना शुरू हुई। दोपहर करीब तीन बजे नारे लगाती भीड़ वहां पहुंची और कथित तौर पर उनके साथ तथा अन्य लोगों के साथ मारपीट की। पादरी के अनुसार, भीड़ ने साउंड सिस्टम, पोडियम, मेज-कुर्सियां और पंखे तक तोड़ दिए। पुरुषों और महिलाओं के साथ भी मारपीट का आरोप है। बाद में पुलिस ने उन्हें वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। पादरी ने कहा कि घटना के बाद से इलाके में हाउस प्रेयर बंद कर दी गई है। हावड़ा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा ने बताया कि मामले में एफआइआर दर्ज कर जांच की जा रही है। हालांकि, इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।