Abhishek Banerjee PA: होर्डिंग विवाद में अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को फिर नोटिस, 7 सितंबर को पुलिस करेगी पूछताछ

अभिषेक बनर्जी और सुमित रॉय। फाइल फोटो- पत्रिका
कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय को कैमैक स्ट्रीट स्थित पार्टी कार्यालय से कथित अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर हुए विवाद और झड़प के मामले में कोलकाता पुलिस ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। शनिवार को शेक्सपियर सरणी थाने की पुलिस टीम सुमित रॉय के घर पहुंची और उन्हें नया नोटिस दिया। नोटिस में उन्हें 7 सितंबर को दोपहर 12 बजे शेक्सपियर सरणी थाने में उपस्थित होने को कहा गया है।
इस मामले में सुमित रॉय से दूसरी बार पूछताछ होगी। इससे पहले 2 सितंबर को वे इसी थाने पहुंचे थे, जहां उनसे कई घंटे तक पूछताछ की गई थी। इस सप्ताह की शुरुआत में अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन से भी होर्डिंग विवाद को लेकर शेक्सपियर सरणी थाने में पूछताछ की गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना को लेकर तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इनमें एक शिकायत शेक्सपियर सरणी थाने के एक अधिकारी, पार्क स्ट्रीट थाने के एक अधिकारी और तीसरी कोलकाता नगर निगम के एक अधिकारी ने दर्ज कराई है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में सुमित रॉय से शेक्सपियर सरणी थाने के अधिकारी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के संबंध में पूछताछ की गई थी। अब 7 सितंबर को उनसे नगर निगम अधिकारी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के मामले में पूछताछ की जाएगी। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब एक दिन पहले पश्चिम बंगाल अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को कैमैक स्ट्रीट स्थित पार्टी कार्यालय तुरंत खाली करने का निर्देश दिया था।
विभाग ने भवन में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा इंतजाम नहीं होने की बात कही है। साथ ही भवन की सातवीं और आठवीं मंजिल खाली कराने का आदेश दिया है। इसकी सूचना भवन मालिक को भी दी गई है। 27 अगस्त को उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जब नगर निगम के कर्मचारी पुलिस के साथ कैमैक स्ट्रीट स्थित पार्टी कार्यालय पर लगे होर्डिंग को हटाने पहुंचे थे। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ'ब्रायन और अन्य पार्टी नेताओं के नेतृत्व में मौजूद तृणमूल कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया।
इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की और झड़प हुई। शेक्सपियर सरणी थाने में दर्ज प्राथमिकी में पुलिस ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और एक महिला पुलिस अधिकारी की मर्यादा भंग करने की कोशिश की। तीन में से दो प्राथमिकी में अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ'ब्रायन, हुमायूं कबीर और वैश्वानर चटर्जी को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
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