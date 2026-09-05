Abhishek Banerjee PA: होर्डिंग विवाद में अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को फिर नोटिस, 7 सितंबर को पुलिस करेगी पूछताछ

इस मामले में सुमित रॉय से दूसरी बार पूछताछ होगी। इससे पहले 2 सितंबर को वे इसी थाने पहुंचे थे, जहां उनसे कई घंटे तक पूछताछ की गई थी। इस सप्ताह की शुरुआत में अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन से भी होर्डिंग विवाद को लेकर शेक्सपियर सरणी थाने में पूछताछ की गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना को लेकर तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इनमें एक शिकायत शेक्सपियर सरणी थाने के एक अधिकारी, पार्क स्ट्रीट थाने के एक अधिकारी और तीसरी कोलकाता नगर निगम के एक अधिकारी ने दर्ज कराई है।