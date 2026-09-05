5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोलकाता

Abhishek Banerjee PA: होर्डिंग विवाद में अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को फिर नोटिस, 7 सितंबर को पुलिस करेगी पूछताछ

Camac Street Hoarding Row: कोलकाता पुलिस ने होर्डिंग विवाद में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 7 सितंबर को शेक्सपियर सरणी थाने में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया है।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Rakesh Mishra

Sep 05, 2026

Abhishek Banerjee PA

अभिषेक बनर्जी और सुमित रॉय। फाइल फोटो- पत्रिका

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय को कैमैक स्ट्रीट स्थित पार्टी कार्यालय से कथित अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर हुए विवाद और झड़प के मामले में कोलकाता पुलिस ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। शनिवार को शेक्सपियर सरणी थाने की पुलिस टीम सुमित रॉय के घर पहुंची और उन्हें नया नोटिस दिया। नोटिस में उन्हें 7 सितंबर को दोपहर 12 बजे शेक्सपियर सरणी थाने में उपस्थित होने को कहा गया है।

सुमित रॉय से दूसरी बार पूछताछ

इस मामले में सुमित रॉय से दूसरी बार पूछताछ होगी। इससे पहले 2 सितंबर को वे इसी थाने पहुंचे थे, जहां उनसे कई घंटे तक पूछताछ की गई थी। इस सप्ताह की शुरुआत में अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन से भी होर्डिंग विवाद को लेकर शेक्सपियर सरणी थाने में पूछताछ की गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना को लेकर तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इनमें एक शिकायत शेक्सपियर सरणी थाने के एक अधिकारी, पार्क स्ट्रीट थाने के एक अधिकारी और तीसरी कोलकाता नगर निगम के एक अधिकारी ने दर्ज कराई है।

पार्टी कार्यालय तुरंत खाली करने का निर्देश

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में सुमित रॉय से शेक्सपियर सरणी थाने के अधिकारी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के संबंध में पूछताछ की गई थी। अब 7 सितंबर को उनसे नगर निगम अधिकारी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के मामले में पूछताछ की जाएगी। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब एक दिन पहले पश्चिम बंगाल अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को कैमैक स्ट्रीट स्थित पार्टी कार्यालय तुरंत खाली करने का निर्देश दिया था।

तृणमूल कार्यकर्ताओं ने किया था विरोध

विभाग ने भवन में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा इंतजाम नहीं होने की बात कही है। साथ ही भवन की सातवीं और आठवीं मंजिल खाली कराने का आदेश दिया है। इसकी सूचना भवन मालिक को भी दी गई है। 27 अगस्त को उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जब नगर निगम के कर्मचारी पुलिस के साथ कैमैक स्ट्रीट स्थित पार्टी कार्यालय पर लगे होर्डिंग को हटाने पहुंचे थे। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ'ब्रायन और अन्य पार्टी नेताओं के नेतृत्व में मौजूद तृणमूल कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया।

धक्का-मुक्की और झड़प हुई

इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की और झड़प हुई। शेक्सपियर सरणी थाने में दर्ज प्राथमिकी में पुलिस ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और एक महिला पुलिस अधिकारी की मर्यादा भंग करने की कोशिश की। तीन में से दो प्राथमिकी में अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ'ब्रायन, हुमायूं कबीर और वैश्वानर चटर्जी को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

स्वतंत्र भारद्वाज की पेशी पर निशु आजाद के वकील ने उठाए सवाल, बोले- जज के आवास पर क्यों हुई सुनवाई?

ये भी पढ़ें
Nishu Azad Advocate

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Sept 2026 09:48 pm

Published on:

05 Sept 2026 09:48 pm

Hindi News / West Bengal / Kolkata / Abhishek Banerjee PA: होर्डिंग विवाद में अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को फिर नोटिस, 7 सितंबर को पुलिस करेगी पूछताछ

बड़ी खबरें

View All

कोलकाता

पश्चिम बंगाल

ट्रेंडिंग

‘राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना जरूरी है,बच्चों को गुमराह किया जा रहा है’, बंगाल में RSS द्वारा चलाए जाने वाले एक हजार स्कूल खोलने पर अग्निमित्रा पॉल ने दिया बयान

Agnimitra Paul
राष्ट्रीय

खतरनाक समुद्री इलाकों में भारतीय नाविकों पर अब रहेगी ‘डिजिटल नजर’, DGMA ने लॉन्च किया नया ट्रैकिंग सिस्टम

maritime security
राष्ट्रीय

Bageshwar Dham: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का ममता बनर्जी पर तंज, ‘वरदान-श्राप दे पाता तो पाकिस्तान को भस्म कर देता’

Bageshwar Dham in kolkata
राष्ट्रीय

Dhirendra Shastri: बंगाल में गीता पाठ के बीच धीरेंद्र शास्त्री ने रखीं 3 मांगें, बोले- गलियों में दंगे नहीं, हर-हर गंगे होना चाहिए

Dhirendra Shastri
कोलकाता

‘जो खो चुके हैं, उसे वापस लाएंगे’ मिथुन का बड़ा दांव, बंगाल की सियासत में अब संस्कृति के रास्ते BJP का नया नैरेटिव

Mithun Chakraborty News
कोलकाता
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.