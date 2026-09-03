सुबह-सुबह अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में घुसे लोग, जमकर तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट का आरोप

इस पूरे मामले को लेकर TMC ने शासन और प्रशासन से बिना किसी देरी के सख्त कदम उठाने की मांग की है। पार्टी का स्पष्ट कहना है कि वारदात में शामिल सभी हमलावरों की पहचान कर उन्हें तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। इसके साथ ही टीएमसी ने इस बात की भी गहन जांच की मांग की है कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन था और सुबह हमला करने के निर्देश किसके द्वारा दिए गए थे। पार्टी ने यह भी कहा कि आपातकालीन सूचना मिलने के बावजूद पुलिस कार्रवाई में हुई भारी देरी की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल या हथियारबंद गिरोह कानून से ऊपर नहीं हो सकता।