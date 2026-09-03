Raipur: एससीओ में पीएम मोदी की अपील को गृहमंत्री शर्मा ने उचित बताया

डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात इसलिए कही है क्योंकि जब सभी देश एक आम मुद्दे पर एकसाथ काम करेंगे, तो कोई भी अपराधी कहीं भी शरण नहीं पा सकेगा और उसे न्याय के दायरे में लाया जाएगा। इसलिए यह इस समय बहुत आवश्यक और अत्यधिक प्रासंगिक है। उनकी ये अपील बहुत ही उचित है।