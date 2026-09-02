Raipur: महाराष्ट्र सीमा पर बाघों के शिकार का मामला छत्तीसगढ़ ने सीबीआई को सौंपा



वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हमें मूल पर जाना है। विभाग ने बरसात में घरों को खंगालने की कोशिश की। इस पूरे मामले में और भी राज्य शामिल हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय गिरोह भी इसमें शामिल हो सकता है। सीबीआई इस पर कार्रवाई करेगी तो निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम देखने मिलेंगे।