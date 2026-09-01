NMIMS Nava Raipur: नवा रायपुर में खुलेगा NMIMS का कैंपस! 90 साल की लीज पर मिली 40 एकड़ जमीन

NMIMS कैंपस की स्थापना की पूरी प्रक्रिया को सात साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पहले शैक्षणिक बैच को दो से तीन साल में शुरू करने की योजना है। भूमि रजिस्ट्री और लीज अनुबंध पूरा होने के बाद अब कैंपस की स्थापना की दिशा में अगला चरण शुरू होगा। आने वाले समय में यह संस्थान छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राज्य सरकार के मुताबिक NMIMS की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कौशल, रोजगार और उद्यमिता के बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे नवा रायपुर की पहचान देश के उभरते शिक्षा केंद्र के तौर पर और मजबूत होने की उम्मीद है।