2027 में कब होगी कौन सी परीक्षा? CGSSB ने जारी किया कैलेंडर, TET-SET की तारीखें भी घोषित

CGSSB Exam Calendar 2027: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) ने वर्ष 2027 का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं के साथ-साथ अलग-अलग पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) और राज्य पात्रता परीक्षा (SET) की संभावित तिथियां भी निर्धारित की गई हैं। कैलेंडर जारी होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को पूरे साल की परीक्षा योजना पहले से बनाने में मदद मिलेगी।