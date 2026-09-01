छत्तीसगढ़ में मानसून का जोर! 21 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी, MCB में पुलिया टूटने से रास्ता बंद

फिलहाल छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है और आज कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन 2 सितंबर से बारिश की तीव्रता में कमी आने के आसार हैं। हालांकि मौसम के बदलते सिस्टम के कारण स्थानीय स्तर पर कुछ जगहों पर बारिश जारी रह सकती है। भारी बारिश वाले इलाकों में लोगों को नदी-नालों और कमजोर पुल-पुलियों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। प्रदेश में सितंबर की बारिश अब मानसून के अंतिम चरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से यह साफ होगा कि छत्तीसगढ़ इस साल मानसून सीजन के सामान्य बारिश के आंकड़े को पूरी तरह हासिल कर पाता है या नहीं।