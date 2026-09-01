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CGPSC मेंस का रिजल्ट जारी, 608 अभ्यर्थियों को मिली सफलता, 21 सितंबर से शुरू हो सकता है इंटरव्यू

CGPSC मेंस 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। मुख्य परीक्षा में 608 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। चयनित अभ्यर्थियों के लिए 21 सितंबर 2026 से इंटरव्यू शुरू होने की संभावना है।
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रायपुर

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Sep 01, 2026

CGPSC Result 2025:

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (Photo Patrika)

CGPSC Result 2025: CGPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर कुल 608 अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण यानी इंटरव्यू के लिए किया गया है। आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की विस्तृत सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है।राज्य सेवा परीक्षा 2025 के तहत आयोजित मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आयोग की ओर से जारी चयन सूची में अपना नाम और अन्य विवरण देखकर परिणाम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 21 सितंबर 2026 से शुरू होगी।

21 सितंबर से शुरू होगा इंटरव्यू

मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए अब इंटरव्यू का चरण शुरू होगा। आयोग के अनुसार 21 सितंबर 2026 से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण-पत्र तैयार रखने होंगे। दस्तावेज सत्यापन से संबंधित जानकारी और इंटरव्यू की विस्तृत प्रक्रिया आयोग द्वारा आधिकारिक माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे इंटरव्यू से पहले आयोग की ओर से जारी सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें और मांगे गए दस्तावेजों की तैयारी समय पर पूरी कर लें।

इंटरव्यू से पहले दस्तावेज तैयार रखें

मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के लिए जरूरी प्रमाण-पत्र पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है। आयोग की ओर से मांगे जाने वाले दस्तावेजों की सूची और अन्य आवश्यक निर्देश आधिकारिक सूचना में दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, पहचान से जुड़े दस्तावेज और आवेदन के दौरान प्रस्तुत की गई जानकारी से संबंधित प्रमाण-पत्रों को व्यवस्थित रखने की सलाह दी गई है। हालांकि, कौन-कौन से दस्तावेज अनिवार्य होंगे, इसकी अंतिम जानकारी आयोग के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार ही मान्य होगी।

वेबसाइट पर उपलब्ध है परिणाम

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 के लिखित परीक्षा का परिणाम और साक्षात्कार के लिए चिन्हित अभ्यर्थियों की सूची छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है। आयोग ने अभ्यर्थियों से वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहने की अपील की है।

रिजल्ट चेक करने का तरीका

CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
राज्य सेवा परीक्षा 2025 के मुख्य परीक्षा परिणाम से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
जारी की गई चयन सूची डाउनलोड करें।
सूची में अपना नाम या रोल नंबर सर्च करें।
आवेदन क्रमांक और जन्मतिथि समेत अन्य विवरण की जांच करें।
भविष्य की जरूरत के लिए परिणाम और चयन सूची का प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें।
विज्ञापन क्रमांक 06/2025 के तहत हुई परीक्षा

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Updated on:

01 Sept 2026 10:23 am

Published on:

01 Sept 2026 10:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGPSC मेंस का रिजल्ट जारी, 608 अभ्यर्थियों को मिली सफलता, 21 सितंबर से शुरू हो सकता है इंटरव्यू

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