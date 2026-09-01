CGPSC मेंस का रिजल्ट जारी, 608 अभ्यर्थियों को मिली सफलता, 21 सितंबर से शुरू हो सकता है इंटरव्यू

CGPSC Result 2025: CGPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर कुल 608 अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण यानी इंटरव्यू के लिए किया गया है। आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की विस्तृत सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है।राज्य सेवा परीक्षा 2025 के तहत आयोजित मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आयोग की ओर से जारी चयन सूची में अपना नाम और अन्य विवरण देखकर परिणाम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 21 सितंबर 2026 से शुरू होगी।