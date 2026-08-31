Raipur News: नंदनवन में पर्यटकों को मिलेगी नई सुविधाएं, 50 करोड़ से होगा कायाकल्प, विकसित होगा बॉटनिकल गार्डन

नंदनवन का प्रस्तावित कायाकल्प राजधानी के पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करीब 50 करोड़ रुपए के निवेश और PPP मॉडल के तहत होने वाले विकास से यहां पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है। बॉटनिकल गार्डन के पुनर्विकास और नए जन-सुविधा केंद्रों के निर्माण से नंदनवन को प्रकृति, पर्यावरण और मनोरंजन से जुड़े एक प्रमुख स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। आने वाले समय में परियोजना के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।