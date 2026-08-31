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Raipur News: नंदनवन में पर्यटकों को मिलेगी नई सुविधाएं, 50 करोड़ से होगा कायाकल्प, विकसित होगा बॉटनिकल गार्डन

Raipur News: नंदनवन का 50 करोड़ रुपए से कायाकल्प होगा। PPP मॉडल पर बॉटनिकल गार्डन विकसित किया जाएगा और पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं तैयार होंगी।
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रायपुर

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Love Sonkar

Aug 31, 2026

Raipur Tourism

50 करोड़ की लागत से नंदनवन का होगा कायाकल्प (photo Patrika)

Raipur Tourism: रायपुर के अटारी गांव स्थित नंदनवन को अब नए और आकर्षक स्वरूप में विकसित करने की तैयारी है। नंदनवन के कायाकल्प और विकास के लिए करीब 50 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित किया गया है। इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। परियोजना के तहत यहां मौजूद बॉटनिकल गार्डन को नए सिरे से विकसित करने के साथ पर्यटकों के लिए विभिन्न जन-सुविधाएं तैयार करने पर जोर दिया जाएगा।

परियोजना की मुख्य बातें

नंदनवन के कायाकल्प और विकास कार्य में लगभग 50 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है। पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत यह पूरी परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर आधारित होगी। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बॉटनिकल गार्डन को नए सिरे से पुनर्जीवित और विकसित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने परियोजना में पर्यटकों की सुविधा और आकर्षण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जन-सुविधाएं विकसित करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

50 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश

नंदनवन के कायाकल्प और विकास कार्यों में लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। परियोजना को PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी संसाधनों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से नंदनवन के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और इसे आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है।

नए सिरे से विकसित होगा बॉटनिकल गार्डन

नंदनवन पुनर्विकास परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा यहां स्थित बॉटनिकल गार्डन का विकास है। इसे नए सिरे से पुनर्जीवित और विकसित किया जाएगा। इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ इसे पर्यटकों के लिए भी अधिक आकर्षक बनाने की योजना है। बॉटनिकल गार्डन के विकास में प्राकृतिक वातावरण को प्राथमिकता देने के साथ ऐसी सुविधाएं विकसित करने पर जोर रहेगा, जिससे लोगों को प्रकृति के करीब आने का अवसर मिले।

रायपुर के पर्यटन को मिल सकता है नया आकर्षण

नंदनवन का प्रस्तावित कायाकल्प राजधानी के पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करीब 50 करोड़ रुपए के निवेश और PPP मॉडल के तहत होने वाले विकास से यहां पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है। बॉटनिकल गार्डन के पुनर्विकास और नए जन-सुविधा केंद्रों के निर्माण से नंदनवन को प्रकृति, पर्यावरण और मनोरंजन से जुड़े एक प्रमुख स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। आने वाले समय में परियोजना के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।

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Updated on:

31 Aug 2026 06:09 pm

Published on:

31 Aug 2026 06:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: नंदनवन में पर्यटकों को मिलेगी नई सुविधाएं, 50 करोड़ से होगा कायाकल्प, विकसित होगा बॉटनिकल गार्डन

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