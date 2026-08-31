झीरम घाटी हमले पर फैसले से पहले मुख्यमंत्री साय का बड़ा बयान, पूर्व सीएम भूपेश बघेल से कही ये बात

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि झीरम हमले में कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को खोया है। भूपेश बघेल को चिंता होती तो 5 साल में कुछ ना कुछ करते। बता दें कि एनआईए कोर्ट के फैसले से पहले भूपेश बघेल ने मीडिया को बड़ा बयान दिया था, जांच पर सवाल उठाते हुए बघेल न कहा कि झीरम घटना की जांच NIA ने सही से नहीं की। दरभा थाने में जो FIR लिखा गया, जो धाराएं लगी और जिन लोगों के नाम का उल्लेख था उनसे पूछताछ नहीं हुई।