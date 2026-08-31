31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

झीरम घाटी हमले पर फैसले से पहले मुख्यमंत्री साय का बड़ा बयान, पूर्व सीएम भूपेश बघेल से कही ये बात

Chhattisgarh News: झीरम घाटी हमले पर अंतिम फैसला 5 सितंबर को आएगा। इससे पहले राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गया है। भूपेश बघेल के बयान पर मुख्यमंत्री साय ने पलटवार किया है..
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Aug 31, 2026

Chhattisgarh News,

झीरम घाटी हमले पर फैसले से पहले मुख्यमंत्री साय का बयान ( Photo - Patrika )

Jhiram Ghati Attack: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी हमले पर फैसले की नई तारीख आ गई है। (NIA) एनआईए कोर्ट ने अब 5 सितंबर को फैसला सुनाएंगी। इधर झीरम घाटी हमले को लेकर सामने आए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान के बाद मुख्यमंत्री साय ने हमला बोला है। सीएम ने कहा कि भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहे। उस दौरान झीरम का प्रमाण जेब में लेकर घूमने की बात करते थे, वे सिर्फ बोलते रह गए, उन्हें मुख्यमंत्री रहते कुछ करना था।

Chhattisgarh News: भूपेश को चिंता होती तो कुछ न कुछ जरूर करते

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि झीरम हमले में कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को खोया है। भूपेश बघेल को चिंता होती तो 5 साल में कुछ ना कुछ करते। बता दें कि एनआईए कोर्ट के फैसले से पहले भूपेश बघेल ने मीडिया को बड़ा बयान दिया था, जांच पर सवाल उठाते हुए बघेल न कहा कि झीरम घटना की जांच NIA ने सही से नहीं की। दरभा थाने में जो FIR लिखा गया, जो धाराएं लगी और जिन लोगों के नाम का उल्लेख था उनसे पूछताछ नहीं हुई।

लोग घटनास्थल पर थे उनसे पूछताछ तक नहीं: भूपेश बघेल

NIA ने झीरम घाटी में जो लोग घटनास्थल पर थे, उन सब से भी पूछताछ नहीं की। ये षड्यंत्र किसने किया, उसमें उन्होंने एक कदम भी नहीं रखा। हमने जांच को राज्य सरकार को सौंपने की बात कही और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के पक्ष में फैसला आया लेकिन विष्णुदेव की सरकार में ना एसआईटी गठन हुआ, ना जांच के आदेश दिए गए। भाजपा लगातार इसे दबाने का काम कर रही है।

पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिहंदेव ने भी उठाए सवाल

एनआईए कोर्ट के संभावित फैसले से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हमले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। सिंहदेव ने कहा कि वे खुद झीरम घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। उन्होंने जगदलपुर पहुंचकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के सामने अपनी आंखों देखी घटना का बयान दर्ज कराया था। सिंहदेव के मुताबिक, घटना के दिन पूरे इलाके में पुलिस की मौजूदगी बेहद कम थी और रास्ते में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात नहीं था।

जांच एजेंसी के सामने दिए बयान

टीएस सिंहदेव ने कहा कि झीरम घाटी में जिस दिन हमला हुआ, उस समय पूरे इलाके में पुलिस की मौजूदगी लगभग शून्य थी। उनके मुताबिक, घटना वाले मार्ग पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात नहीं था। सिंहदेव ने कहा कि घटना से जुड़े सुरक्षा इंतजाम और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी उन्होंने जांच एजेंसी के सामने अपने बयान में दी है। अब उन्हें उम्मीद है कि इन तथ्यों को मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में उचित स्थान मिलेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Aug 2026 04:40 pm

Published on:

31 Aug 2026 04:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / झीरम घाटी हमले पर फैसले से पहले मुख्यमंत्री साय का बड़ा बयान, पूर्व सीएम भूपेश बघेल से कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur News: नंदनवन में पर्यटकों को मिलेगी नई सुविधाएं, 50 करोड़ से होगा कायाकल्प, विकसित होगा बॉटनिकल गार्डन

Raipur Tourism
रायपुर

Swine Flu Alert: छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की रफ्तार तेज, एक साथ मिले 10 नए मरीज 115 पहुंचा आंकड़ा

Swine Flu Case
रायपुर

CG Police Transfer: ASI, प्रधान आरक्षक समेत 23 आरक्षकों का तबादला, रायपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल, देखें लिस्ट

CG Police Transfer List
रायपुर

Holiday 2026: छत्तीसगढ़ में छुट्टियों का ऐलान! 4 और 14 सितंबर को शासकीय अवकाश, ऐच्छिक छुट्टियां भी रहेंगी

public holiday
रायपुर

PM Kisan: किसानों के लिए बड़ा अपडेट! 10 दिन में पूरा होगा Farmer Registration, अधिकारियों को निर्देश

PM Kisan:
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.