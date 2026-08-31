Swine Flu Alert: छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की रफ्तार तेज, एक साथ मिले 10 नए मरीज 115 पहुंचा आंकड़ा

राजधानी रायपुर में पिछले 24 घंटे में 3 नए मरीज मिलने के बाद जिले में स्वाइन फ्लू संक्रमितों की संख्या 51 से बढ़कर 54 हो गई है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या भी 6 से बढ़कर 9 पहुंच गई है। राजधानी में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। विभाग ने अपील की है कि सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, बदन दर्द या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देने पर इसे सामान्य फ्लू मानकर नजरअंदाज न करें। लक्षण गंभीर होने पर चिकित्सकीय सलाह लें और आवश्यकता पड़ने पर जांच कराएं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से बिना डॉक्टर की सलाह के दवा नहीं लेने की अपील भी की है। विशेष रूप से बुजुर्गों, छोटे बच्चों और पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को लक्षण दिखाई देने पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।