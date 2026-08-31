PM Kisan: किसानों के लिए बड़ा अपडेट! 10 दिन में पूरा होगा Farmer Registration, अधिकारियों को निर्देश

बैठक में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों का फार्मर रजिस्ट्रेशन प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए। सीईओ कुमार बिश्वरंजन ने अधिकारियों से कहा कि Farmer ID बनाने का काम 10 दिन के भीतर पूरा किया जाए। इसके साथ ही योजना से जुड़े अन्य संदिग्ध प्रकरणों का भी प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण करने को कहा गया है। विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी न हो।