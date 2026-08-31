छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में झमाझम बारिश से लबालब हुए बांध, इन 6 जिलों में सूखे की आहट

बारिश के इस मजबूत दौर से प्रदेश के जलाशयों की सेहत में बड़ा सुधार हुआ है। राज्य के कुल 33 छोटे-बड़े बांधों में से 29 बांधों में पानी की कोई कमी नहीं है, जबकि महज 4 बांध ऐसे हैं जहां जलभराव 50 प्रतिशत से कम है। प्रदेश के 12 बड़े बांधों में स्थिति बेहद मजबूत है। हालांकि, मानसून की यह राहत पूरे प्रदेश में एक समान नहीं है। जहां 27 जिलों में सामान्य या उससे अधिक बारिश हुई है, वहीं 6 जिलों में अब भी सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। सरगुजा संभाग बारिश की कमी से सबसे ज्यादा जूझ रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर खेती-किसानी प्रभावित होने की आशंका बन गई है।