BJP में नई पीढ़ी पर बड़ा दांव! युवा नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारियां, अब Gen-Z पर रहेगा पूरा फोकस

BJP Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के भाजपा संगठन में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति अब साफ नजर आने लगी है। पिछले दिनों संगठन और चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में बड़ी संख्या में युवा नेताओं को शामिल किया गया है। पार्टी नेतृत्व के इस कदम को संगठन में नई पीढ़ी को सक्रिय भूमिका देने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा अब पारंपरिक संगठनात्मक गतिविधियों के साथ युवा मतदाताओं और खासकर जेन-जी तक अपनी पहुंच मजबूत करने पर भी फोकस कर रही है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नए दौर की राजनीतिक संवाद शैली में युवा नेताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है।