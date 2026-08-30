रिश्तेदारों की बातों से नहीं टूटा हौसला, पापा के दिखाए रास्ते पर चलकर 23 की उम्र में जीते 26 मेडल, जानें वंशिका का सफर

रायपुर@सरिता दुबे। Vanshika Jain Inspirational Story: सुबह से रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही के बीच वंशिका जैन अपने कर्तव्य में जुटी रहती हैं। टिकट देखना, कभी यात्री को सही जानकारी देना और कभी बिना टिकट यात्रा करने वालों को रोकना यह अब उनकी रोजमर्रा की जिम्मेदारी है। लेकिन स्टेशन पर टिकट जांचने वाली यह 23 वर्षीय युवती सिर्फ रेलवे कर्मचारी नहीं, बल्कि पॉवरलिफ्टिंग की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। खेल के मैदान में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी वंशिका अब रेलवे की ड्यूटी निभाने के साथ खेल में भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रही हैं।