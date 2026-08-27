गांव की गलियों से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा हौसला, 13 साल की सेवा में बचाई सैकड़ों जिंदगियां, जानें जेके धीवर की प्रेरक कहानी

जेके धीवर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर@ताबीर हुसैन।J.K. Dhivar Inspirational Story: सम्मान मिलने से जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पहले मेरी पहचान मुख्य रूप से यूनिट और वरिष्ठ अधिकारियों तक थी, लेकिन बड़े सम्मान के बाद आम लोगों के बीच भी एसडीआरएफ की टीम को लेकर भरोसा बढ़ा है। यह कहना है एसडीआरएफ के जवान जेके धीवर का। एक कार्यक्रम में शामिल होने आए धीवर ने पत्रिका से बातचीत में अपनी सेवा यात्रा और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियानों के अनुभव साझा किए।
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