Jobs in College : प्रदेश के कॉलेजों में किताबों से भरी लाइब्रेरी है, लेकिन उसे संभालने वाला लाइब्रेरियन नहीं। मैदान है, खेल गतिविधियों के लिए विद्यार्थी हैं, लेकिन पीटीआई नहीं। यह ​स्थिति प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों की हो चुकी है। यानी उच्च शिक्षा का पूरा ढांचा खड़ा है, मगर उसके दो जरूरी हिस्से गायब हैं। हैरानी यह कि इन पदों पर स्थायी भर्ती कॉलेज प्रशासन के हाथ में नहीं है। परन्तु इनकी कमी का खामियाजा कॉलेजों को विश्वविद्यालय की पेनल्टी चुकाने के रूप में भुगतना पड़ रहा है।