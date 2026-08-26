तीजन बाई समेत छत्तीसगढ़ की विभूतियों की कहानी पढ़ेंगे बच्चे, ठेठरी-खुरमी भी बनेगी सिलेबस का हिस्सा

तीजन बाई समेत छत्तीसगढ़ की विभूतियों की कहानी पढ़ेंगे बच्चे (Photo Patrika)
CG culture in schools: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चे अब अपनी माटी के नायकों, कला, संस्कृति और लोकजीवन को भी पाठ्य सामग्री के जरिए जानेंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आर्ट रिपोजिटरी तैयार कर रहा है। इसमें महापुरुषों और संतों से लेकर लोकनृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वाद्य, शिल्प, पर्व, परंपराएं, धार्मिक स्थल और पारंपरिक व्यंजनों तक को शामिल किया जा रहा है। प्रदेशभर के साहित्यकार, विषय विशेषज्ञ, संस्कृतिविद, शोधकर्ता और जनसंचार विशेषज्ञ करीब 100 विषयों पर सामग्री तैयार कर रहे हैं। विषयों को अलग-अलग विधाओं में बांटकर समूह बनाए गए हैं। पाठ्य सामग्री के साथ प्रत्येक विषय पर 5 से 10 मिनट की लघु फिल्मों की पटकथा भी तैयार की जा रही है।
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