Widow Village in MP: विधवाओं का गांव, हुनरमंद हाथ ही बने अपनी जान के दुश्मन, राजगढ़ से पन्ना तक एक जैसा हाल

Widow Village in Madhya Pradesh : मध्यप्रदेश की राजधानी से 100 किलोमीटर दूर विदिशा जिले के गंजबसोदा क्षेत्र के घटेरा गांव निवासी भुजबल की उम्र अभी 50 से कम ही है, लेकिन हालत ऐसी कि बिस्तर से मुश्किल से उठ पाते हैं। सामने छह बेटियों से भरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है पर वे अब सुबकने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल, बेटे की चाहत में भुजबल छह बेटियों के पिता बन गए। उनकी चिंता सताने लगी तो काम की तलाश में राजस्थान के उदयपुर चले गए।