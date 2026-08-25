ड्रोन ने बदली बालोद के चित्ररेखा की जिंदगी! स्कूटी खरीदी, घर बनाया, अब बेटी की पढ़ाई का सपना कर रहीं पूरा

Balod Drone Didi: ड्रोन बनी रोजगार का जरिया(photo-patrika)
Balod Drone Didi: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आधुनिक तकनीक खेती के साथ ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया बन रही है। जिले की चित्ररेखा साहू नमो ड्रोन दीदी योजना से जुड़कर आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं। वे ड्रोन के जरिए किसानों के खेतों में नैनो उर्वरकों का छिड़काव करती हैं। इससे उन्हें रोजगार के साथ बेहतर आय भी मिल रही है। ड्रोन दीदी बनने के बाद चित्ररेखा ने स्कूटी खरीदी, घर का निर्माण पूरा कराया और अब अपनी बेटी को बेहतर शिक्षा दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
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