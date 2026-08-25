25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika Special News

ड्रोन ने बदली बालोद के चित्ररेखा की जिंदगी! स्कूटी खरीदी, घर बनाया, अब बेटी की पढ़ाई का सपना कर रहीं पूरा

Chhattisgarh Drone Didi: चित्ररेखा साहू नमो ड्रोन दीदी योजना से जुड़कर खेतों में नैनो उर्वरकों का छिड़काव कर रही हैं। ड्रोन से मिले रोजगार ने उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की, जिससे उन्होंने स्कूटी खरीदी, घर बनाया और अब बेटी की बेहतर शिक्षा का सपना पूरा कर रही हैं।
2 min read
Google source verification

बालोद

image

Shradha Jaiswal

Aug 25, 2026

Balod Drone Didi

Balod Drone Didi: ड्रोन बनी रोजगार का जरिया(photo-patrika)

Balod Drone Didi: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आधुनिक तकनीक खेती के साथ ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया बन रही है। जिले की चित्ररेखा साहू नमो ड्रोन दीदी योजना से जुड़कर आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं। वे ड्रोन के जरिए किसानों के खेतों में नैनो उर्वरकों का छिड़काव करती हैं। इससे उन्हें रोजगार के साथ बेहतर आय भी मिल रही है। ड्रोन दीदी बनने के बाद चित्ररेखा ने स्कूटी खरीदी, घर का निर्माण पूरा कराया और अब अपनी बेटी को बेहतर शिक्षा दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Widow Village in MP: विधवाओं का गांव, हुनरमंद हाथ ही बने अपनी जान के दुश्मन, राजगढ़ से पन्ना तक एक जैसा हाल

silicosis deaths in Madhya Pradesh village of widows
Patrika Special News

Government Hospital : सरकारी अस्पतालों पर अरबों रुपये का खर्च, फिर जांच से इलाज तक पीपीपी मोड पर आगे बढ़ने की तैयारी क्यों?

Governments Hospitals on PPP mode
Patrika Special News

Lord Krishna: मथुरा में जन्मे, द्वारका में बसे, पर मध्य प्रदेश में श्रीकृष्ण की थीं तीन-तीन ससुरालें

Lord Krishna Sasural
Patrika Special News

Love Story : कभी रात में मजार से निकल सीमा तक जाते थे दो दीपक! आज भी बिंजौर में यहां प्रेमी जोड़े मांगते हैं मन्नत

Laila Majnu Story Love Story
Patrika Special News

Natra Jhagda: राजगढ़ में कुप्रथा का दंश: नातरा से झगड़े तक लाखों की डिमांड, फिर खेत में खड़ी फसल में लगा दी आग

Natra Jhagda
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.