इंदौर गजब है! जंगल सिनेमाघर में, जानवर सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक कर चुके लैंडिंग

इंदौर में जानवरों ने आतंक मचा रखा है (Photo: रविंद्र सेठिया
इंदौर के चिड़ियाघर में 14-D सिनेमा शुरू हो गया है। यानी अब जंगल देखने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। टिकट खरीदो, थिएटर में सीट हिलेगी, हवा चलेगी, बारिश का अहसास होगा और आप जंगल में पहुंच जाएंगे। वर्चुअल जंगल सफारी में जानवरों को देखने का रोमांच भी मिलेगा। लेकिन अगर हम इंदौर की सड़कों की बात करें, तो यहां जंगल का असली अनुभव लेने के लिए टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है।
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