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Patrika Special News

इंदौर गजब है! जंगल सिनेमाघर में, जानवर सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक कर चुके लैंडिंग

इंदौर के 14-D सिनेमा में जंगल का रोमांच लेने के लिए टिकट लेना पड़ता है, लेकिन शहर में चूहे, कुत्ते और बिल्लियां बिना टिकट घूम रहे हैं। यह आलम शहर के अस्पताल से ट्रेन, एयरपोर्ट से पुल तक देखने को मिल जाता है। शहर व्यवस्था में चूहे, बिल्ली और कुत्तों की सेंधमारी की पड़ताल करती अनिल कर्मा की खास रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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अनिल कर्मा

Aug 25, 2026

Indore rat terror

इंदौर में जानवरों ने आतंक मचा रखा है (Photo: रविंद्र सेठिया

इंदौर के चिड़ियाघर में 14-D सिनेमा शुरू हो गया है। यानी अब जंगल देखने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। टिकट खरीदो, थिएटर में सीट हिलेगी, हवा चलेगी, बारिश का अहसास होगा और आप जंगल में पहुंच जाएंगे। वर्चुअल जंगल सफारी में जानवरों को देखने का रोमांच भी मिलेगा। लेकिन अगर हम इंदौर की सड़कों की बात करें, तो यहां जंगल का असली अनुभव लेने के लिए टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है।

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