Udayagiri Caves : मैं उदयगिरि हूं… 20 गुफाओं में समेटे हूं विदिशा का सदियों पुराना इतिहास

Udayagiri : मैं उदयगिरि हूं...। विदिशा की धरती पर सदियों से खड़ा वह मौन इतिहास हूं, जिसने राजाओं का वैभव देखा है। धर्म और आस्था के बदलते स्वरूपों को महसूस किया है और पत्थरों पर तराशी गई उन कहानियों को आज तक संभालकर रखा है, जिन्हें समय भी मिटा नहीं सका। मेरी पहाड़ी पर बनी 20 गुफाएं केवल चट्टानों को काटकर बनाए गए कक्ष नहीं हैं, बल्कि गुप्तकालीन कला, स्थापत्य, धर्म और तत्कालीन राजनीतिक-सामाजिक जीवन की जीवित निशानियां हैं। विदिशा के इतिहास का मानवीकरण करते हुए अजीत शुक्ला ने विशेष रिपोर्ट लिखी है। आप भी पढ़िए।

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