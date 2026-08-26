Kanha Tiger Reserve: कान्हा ने मां से बिछड़े 15 शावकों को बनाया जंगल का ‘किंग’, दहाड़ से गुलजार हो रहा पूरा क्षेत्र

कान्हा में देश का पहला री-वाइल्डिंग सेंटर खुला है। (Photo: Rajasthan Patrika)
Kanha Tiger Reserve : कान्हा टाइगर रिजर्व का मुक्की परिक्षेत्र वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में देश में एक अनूठी मिसाल पेश कर रहा है। वर्ष 2007 में स्थापित देश के इस पहले 'री-वाइल्डिंग सेंटर' ने अब तक मां से बिछड़े या रेस्क्यू किए गए 15 बेसहारा शावकों को फिर से पूरी तरह ‘जंगली’ बनाकर जंगलों में सुरक्षित लौटाया है। आज इस सेंटर की बदौलत पन्ना और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही रिजर्व नए बाघों से गुलजार हो रहे हैं।
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