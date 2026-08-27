Divorce: 50 की दहलीज़ पर बिखरते रिश्ते, जब ज़िंदगी की ढलती शाम में अलग होने लगे हमसफर

बढ़ती उम्र के साथ बिखर रहे हैं रिश्ते (Photo: ChatGpt)
Divorce Cases India : हमारे समाज में बुजुर्ग दंपतियों को बरगद की उस छांव की तरह देखा जाता है, जिसकी छांव में पूरा परिवार फलता-फूलता है। बालों की सफेदी, चेहरे की झुर्रियां और हाथों का कंपन इस बात की गवाही देते आए हैं कि इन्होंने जिंदगी के हर तूफान को साथ मिलकर झेला है। लेकिन, जयपुर की पारिवारिक अदालतों के गलियारों से गुजरते हुए जब आप नजर डालते हैं, तो बरगद की उस छांव तले एक गहरा सन्नाटा और दरारें साफ दिखाई देती हैं।
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