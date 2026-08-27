Rakshabandhan : स्त्री को रक्षा चाहिए! आज किसकी कलाई पर रक्षासूत्र बांधने की दरकार?

Rakshabandhan 2026 : दस साल की बहन पालने में लेटे अपने एक साल के भाई की कलाई पर धागा बांधती है और कहती है, 'भैया, मेरी रक्षा करना'; और वह बच्चा उस समय रो रहा होता है। रस्म के नाते यह दृश्य आज भी प्यारा लग सकता है, पर उपहारों और मिठाइयों की चहल-पहल के बीच यह चुपचाप एक सवाल भी पूछता है, जिसे अक्सर बाज़ार की आवाज़ में हम अनसुना कर दिया जाता है: रक्षा आख़िर किसे चाहिए, और किससे?