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Patrika Special News

Rakshabandhan : स्त्री को रक्षा चाहिए! आज किसकी कलाई पर रक्षासूत्र बांधने की दरकार?

रक्षाबंधन में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर Rakshabandhan: रक्षासूत्र बांधकर यह कहती है कि मेरी रक्षा करना। लेकिन आचार्य प्रशांत अपने लेख में यह पूछना चाह रहे हैं कि अब बदली हुई दुनिया में स्त्रियां नौकरी कर रही हैं और उनपर भाई और बाप भी आश्रित हैं तो ऐसे कौन किसकी रक्षा कर रहा है?
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भारत

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Swatantra Mishra

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आचार्य प्रशांत

Aug 27, 2026

Rakshabandhan

रक्षाबंधन (Representative ChatGpt Image0

Rakshabandhan 2026 : दस साल की बहन पालने में लेटे अपने एक साल के भाई की कलाई पर धागा बांधती है और कहती है, 'भैया, मेरी रक्षा करना'; और वह बच्चा उस समय रो रहा होता है। रस्म के नाते यह दृश्य आज भी प्यारा लग सकता है, पर उपहारों और मिठाइयों की चहल-पहल के बीच यह चुपचाप एक सवाल भी पूछता है, जिसे अक्सर बाज़ार की आवाज़ में हम अनसुना कर दिया जाता है: रक्षा आख़िर किसे चाहिए, और किससे?

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