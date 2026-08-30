Motivational Story: 23 साल की उम्र में 26 मेडल, अब रेलवे में अपनी ड्यूटी निभा रहीं वंशिका

उम्र से ज्यादा पदक, ताकत का बनाया रेकॉर्ड: महज 23 साल की उम्र में वंशिका अब तक 26 पदक अपने नाम कर चुकी हैं। राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में उन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उनके खाते में एक स्वर्ण और एक रजत पदक है। इसके अलावा उन्होंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। हैवीवेट वर्ग में उन्होंने 200 किलोग्राम वेटलिफ्ट, 275 किलोग्राम स्क्वाट और 137.5 किलोग्राम बेंच प्रेस में अपनी क्षमता साबित की है। खेल उपलब्धियों के आधार पर ही उन्हें रेलवे में नौकरी का अवसर मिला।