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शक्कर की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में करेगी ‘चीनी सत्याग्रह’

Sugar Price Hike: छत्तीसगढ़ में शक्कर की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ‘चीनी सत्याग्रह’ शुरू करेगी। PCC चीफ दीपक बैज ने सरकार पर महंगाई बढ़ाने और 36 हजार करोड़ वसूली का आरोप लगाया।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Aug 29, 2026

Chhattisgarh News

शक्कर की कीमतों पर छत्तीसगढ़ में होगा ‘चीनी सत्याग्रह’ (photo source- Patrika)

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में शक्कर की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस अब सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने शक्कर के बढ़ते दाम का विरोध करते हुए आने वाले दिनों में ‘चीनी सत्याग्रह’ शुरू करने का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि शक्कर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। दीपक बैज ने सरकार पर महंगाई को नियंत्रित करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है।

Sugar Satyagraha Chhattisgarh: इथेनॉल उत्पादन को लेकर बैज ने उठाए सवाल

दीपक बैज ने शक्कर की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे गन्ने के बड़े पैमाने पर इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल को एक कारण बताया। उन्होंने कहा कि देश में गन्ने का इस्तेमाल बड़े स्तर पर इथेनॉल बनाने के लिए किया जा रहा है। बैज का दावा है कि गन्ने की उपलब्धता का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल उत्पादन की ओर जाने से शक्कर की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसी वजह से बाजार में शक्कर की कीमतों पर असर पड़ा है। उन्होंने इथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर भी सवाल उठाए और दावा किया कि इससे वाहनों को नुकसान हो रहा है। हालांकि, ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आरोप और दावे हैं।

सरकार को पहले से थी कीमत बढ़ने की जानकारी: बैज

दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकार शक्कर की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी की स्थिति से पहले से परिचित थी। उनके मुताबिक सरकार को तीन से चार महीने पहले ही इस स्थिति का अंदाजा था। इसके बावजूद कीमतों को नियंत्रित करने के लिए समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए। बैज ने आरोप लगाया कि महंगाई बढ़ने से सरकार ने जनता से करीब 36 हजार करोड़ रुपये वसूल लिए हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों पर महंगाई का लगातार दबाव बढ़ रहा है और सरकार इस समस्या से राहत दिलाने में सफल नहीं हो रही है।

डबल इंजन सरकार पर भी निशाना

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही है। बैज के मुताबिक जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर पड़ रहा है। कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन को तेज करने की तैयारी कर रही है।

नमक सत्याग्रह की तर्ज पर ‘चीनी सत्याग्रह’

शक्कर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने अपने आंदोलन को ‘चीनी सत्याग्रह’ नाम दिया है। दीपक बैज ने कहा कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन के दौरान नमक की कीमत और नमक पर लगाए गए कर के विरोध में नमक सत्याग्रह किया था। इसी तरह आज शक्कर की बढ़ती कीमतें आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। कांग्रेस इसी मुद्दे को जनता से जोड़कर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी।

Congress against inflation: सड़क पर उतरेगी कांग्रेस

कांग्रेस आने वाले दिनों में ‘चीनी सत्याग्रह’ के जरिए शक्कर की बढ़ती कीमतों का विरोध करेगी। पार्टी का उद्देश्य इस मुद्दे को प्रदेशभर में उठाना और सरकार पर कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दबाव बनाना है। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर जनता की आवाज उठाएगी और सरकार से आम लोगों को राहत देने की मांग करेगी। फिलहाल कांग्रेस की ओर से आंदोलन की विस्तृत तारीख और कार्यक्रम की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि ‘चीनी सत्याग्रह’ के ऐलान के बाद शक्कर की कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत और गरमाने के आसार हैं।

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Updated on:

29 Aug 2026 04:49 pm

Published on:

29 Aug 2026 04:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / शक्कर की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में करेगी ‘चीनी सत्याग्रह’

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