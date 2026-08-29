शक्कर की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में करेगी ‘चीनी सत्याग्रह’

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में शक्कर की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस अब सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने शक्कर के बढ़ते दाम का विरोध करते हुए आने वाले दिनों में ‘चीनी सत्याग्रह’ शुरू करने का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि शक्कर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। दीपक बैज ने सरकार पर महंगाई को नियंत्रित करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है।