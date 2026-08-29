छत्तीसगढ़ सरकार ने बदली IFS विवेक आचार्य की जिम्मेदारी, अब संभालेंगे वन विकास निगम की कमान

Chhattisgarh IFS Transfer: छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी विवेक आचार्य की नई पदस्थापना की है। पर्यटन मंडल से उनकी सेवाएं वापस वन विभाग को सौंपे जाने के बाद अब उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। शासन के आदेश के मुताबिक विवेक आचार्य को आगामी आदेश तक निगम का कार्यकारी संचालक नियुक्त किया गया है। नई पदस्थापना नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड में की गई है। यह नियुक्ति फिलहाल अस्थायी है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।