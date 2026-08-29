छत्तीसगढ़ सरकार ने बदली IFS विवेक आचार्य की जिम्मेदारी, अब संभालेंगे वन विकास निगम की कमान

2006 बैच के IFS विवेक आचार्य को नई जिम्मेदारी (photo source- Patrika)
Chhattisgarh IFS Transfer: छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी विवेक आचार्य की नई पदस्थापना की है। पर्यटन मंडल से उनकी सेवाएं वापस वन विभाग को सौंपे जाने के बाद अब उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। शासन के आदेश के मुताबिक विवेक आचार्य को आगामी आदेश तक निगम का कार्यकारी संचालक नियुक्त किया गया है। नई पदस्थापना नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड में की गई है। यह नियुक्ति फिलहाल अस्थायी है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 18 अगस्त 2026 को जारी आदेश के तहत विवेक आचार्य को पर्यटन मंडल, रायपुर के प्रबंध संचालक पद से हटाकर उनकी सेवाएं वन विभाग को वापस कर दी गई थीं। इसके बाद राज्य शासन ने उनकी नई जिम्मेदारी तय करते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का कार्यकारी संचालक नियुक्त किया है। यानी पर्यटन क्षेत्र में जिम्मेदारी संभालने के बाद अब वे फिर से वन विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करेंगे।
शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विवेक आचार्य की यह पदस्थापना आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से रहेगी। उन्हें निगम के कार्यकारी संचालक के रूप में कामकाज संभालना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही निगम से जुड़े प्रशासनिक और विभागीय कार्यों में उनकी भूमिका शुरू हो जाएगी। वन विकास निगम राज्य में वानिकी और वन आधारित विभिन्न गतिविधियों से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
विवेक आचार्य भारतीय वन सेवा के 2006 बैच के अधिकारी हैं। लंबे प्रशासनिक अनुभव के साथ वे वन विभाग और पर्यटन क्षेत्र में अलग-अलग जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। पर्यटन मंडल में प्रबंध संचालक के रूप में जिम्मेदारी निभाने के बाद अब उनकी वापसी वन विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान में हुई है। नई जिम्मेदारी के तहत उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के कार्यकारी संचालक का दायित्व सौंपा गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड राज्य के वन संसाधनों और वन आधारित गतिविधियों से जुड़े कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में कार्यकारी संचालक के तौर पर विवेक आचार्य के सामने निगम के प्रशासनिक और संचालन से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। शासन की ओर से जारी आदेश में फिलहाल उनकी पदस्थापना की अवधि को आगामी आदेश तक सीमित रखा गया है। आगे शासन के निर्देश के अनुसार उनकी जिम्मेदारी या पदस्थापना में बदलाव किया जा सकता है।
विवेक आचार्य की नई पदस्थापना का आदेश जारी होने के बाद अब उनके कार्यभार संभालने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पर्यटन मंडल में प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी से वन विभाग में वापसी और उसके बाद वन विकास निगम में कार्यकारी संचालक के रूप में नियुक्ति को प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण पदस्थापना माना जा रहा है। फिलहाल वे आगामी आदेश तक नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के कार्यकारी संचालक के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे।
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