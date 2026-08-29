नान प्रभारी पर करोड़ों के चावल घोटाले का आरोप, PMO तक पहुंची शिकायत, 5 माह से जांच रिपोर्ट गायब!

इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने एसीबी, खाद्य सचिव, खाद्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री कार्यालय तक लिखित शिकायत भेजी है। इसमें कहा गया है कि रायपुर जिला प्रबंधक पद पर पदस्थ हेलेना तिग्गा पद का दुरुपयोग कर करोडों रुपए का भ्रष्टाचार की है। इनके द्वारा राइस मिलरों से खरीफ विपणन वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के सीएमआर का घटिया चावल को नागरिक आपूर्ति निगम प्रदाय केंद्रों में लेकर जमा कराया गया। इस एवज में मोटी रकम वसूली गई। विभागीय सूत्रों के अनुसार करोंडों रुपए के भ्रष्टाचार के जांच का जिम्मा जिस अधिकारी (एजीएम नान) को सौंपा गया है, उन्होंने इसपर बोलने से मना कर दिया।