नकली पनीर के बाद भी नहीं चेता रेलवे, रायपुर स्टेशन पर बिना जांच गुजर रहा लगेज, बढ़ा तस्करी का खतरा

यात्री बिना बुक किए लगेज के साथ बेधड़क ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। अनेक यात्री स्कैनर मशीन में बिना जांच के निकल जाते हैं, अब अंदर शराब की बोतल है, गांजा का पैकेट, या फिर नकली पनीर जैसे अवैध सामान? इसकी जांच का कोई सिस्टम ही नहीं है। 3 अगस्त और 5 अगस्त को स्टेशन पर 1500 किलो पनीर अवैध रूप से भेजते हुए पकड़ा गया है। अमृत भारत स्टेशन के तहत रायपुर स्टेशन का विकास किया जा रहा है तो वहीं नशे का सामान मिलने से इसकी छवि पर दाग लग रहा है।