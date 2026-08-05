Suspected Paneer Seized in Raipur: अमरकंटक एक्सप्रेस से आई 500 किलो पनीर की खेप जब्त, केंद्रीय मंत्री के फर्म होने का दावा

गौरतलब है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में एनालॉग पनीर के निर्माण और बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद रेलवे के माध्यम से लगातार संदिग्ध पनीर की खेप पकड़े जाने से निगरानी व्यवस्था और सप्लाई नेटवर्क पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल दोनों मामलों की संयुक्त जांच जारी है। वहीं, जब्त 500 किलो पनीर को लेकर केंद्रीय मंत्री के फर्म की होने का जो दावा किया जा रहा है, उसकी भी जांच की जा रही है। इस दावे की अभी तक किसी सरकारी एजेंसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।