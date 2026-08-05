जिसने सुना वो दौड़ा चला आया, आंगन में शव और कमरे में मां-बेटी को तड़पते देख फट गया कलेजा, गोबरा नवापारा में छाया मातम

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के गोबरा नवापारा क्षेत्र में एक परिवार पर कुछ ही घंटों में दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि पूरे नगर में शोक और सनसनी का माहौल बन गया। दोस्तों के साथ घूमने निकले 30 वर्षीय युवक का शव सुबह तालाब में तैरता मिला। शव के सिर पर चोट के निशान और मोबाइल फोन गायब मिलने से मामला रहस्यमय हो गया है। वहीं पति की मौत की खबर मिलते ही सदमे में पत्नी ने अपनी तीन वर्षीय मासूम बेटी और खुद पर धारदार हथियार से हमला कर लिया। दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में उपचाराधीन हैं। दुखद खबर से पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया।