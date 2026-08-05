उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार, अगले 4 दिन सक्रिय रहेगा मानसून, IMD का अलर्ट जारी

Chhattisgarh Rain Alert: छत्तीसगढ़ में सावन के बीच मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मजबूत मौसम तंत्र के प्रभाव से अगले चार दिनों तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर समेत अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश, गरज-चमक और वज्रपात की आशंका है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जिसमें उत्तरी छत्तीसगढ़ सबसे अधिक प्रभावित रहा। हालांकि अब तक पूरे प्रदेश में मौसमी बारिश सामान्य से करीब 7 प्रतिशत कम रिकॉर्ड की गई है।