राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण तक पहुंची बस्तर की संस्कृति, ऐतिहासिक लोकगाथा ‘झिटकू-मिटकी’ को मिला विशेष स्थान

National Honours: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन की ओर से भेजे जा रहे 'एट होम' निमंत्रण पत्र में इस बार छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति को विशेष स्थान मिला है। निमंत्रण पत्र में बस्तर की पारंपरिक पिटवा कला और ढोकरा शिल्प से बनी ऐतिहासिक लोकगाथा 'झिटकू-मिटकी' की प्रतीकात्मक आकृति शामिल की गई है। यह सम्मान बस्तर की लोक कला, सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर मिली विशिष्ट पहचान का प्रतीक माना जा रहा है।