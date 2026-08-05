Exclusive: जंतर-मंतर के बाद बदली सियासत की चाल, छत्तीसगढ़ में Gen-Z को साधने स्कूल-कॉलेज पहुंचे भाजपा-कांग्रेस

राजनीतिक दल मान रहे हैं कि आने वाले चुनावों में यही पीढ़ी निर्णायक भूमिका में रहेगी। दरअसल, प्रदेश में भी इनका बड़ा प्रभाव है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में (15 से 29 साल) 81 लाख 89 हजार 475 युवा और (10 से 19 साल) 54 लाख 59 हजार 650 किशोर है। यानी करीब 1.36 करोड़ की यह आबादी चुनावी परिणामों की दिशा तय करने की क्षमता रखती है। वर्तमान हालात को देखते हुए भाजपा-कांग्रेस दोनों एक तरह से स्कूल-कॉलेज चलो अभियान चला रहे हैं।