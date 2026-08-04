छत्तीसगढ़ में माघ पूर्णिमा पर अब रहेगी सरकारी छुट्टी, CM साय ने किया बड़ा ऐलान

Magh Purnima Holiday: छत्तीसगढ़ में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित प्रदेश स्तरीय कलश वंदन अभियान के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने संत रविदास के सम्मान में माघ पूर्णिमा पर सरकारी अवकाश घोषित करने, राज्य अलंकरण में संत रविदास के नाम से पुरस्कार शुरू करने और नया रायपुर में एक प्रमुख चौक का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास के विचार सामाजिक समरसता, समानता और मानवता का संदेश देते हैं। राज्य सरकार उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास करेगी।