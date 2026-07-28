28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

वायरल VIDEO से घिरा छत्तीसगढ़ का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सड़क पर स्टंट को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा

Viral Reel Controversy: रायपुर के नया रायपुर क्षेत्र में कथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बाइक स्टंट और आपत्तिजनक हरकतों वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jul 28, 2026

Naya Raipur Bike Stunt

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बाइक स्टंट (photo source- Patrika)

Naya Raipur Bike Stunt: राजधानी रायपुर में एक कथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक नया रायपुर की सार्वजनिक सड़कों पर बाइक चलाते हुए स्टंट करता और साथ बैठी युवती के साथ आपत्तिजनक हरकतें करता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई है।

Instagram Reel Viral: सार्वजनिक सड़क पर रिकॉर्ड हुआ बताया जा रहा वीडियो

वायरल वीडियो में एक युवक बिना सुरक्षा मानकों का पालन किए बाइक चलाता दिखाई दे रहा है। वीडियो में स्टंट के साथ-साथ युवती के साथ अशोभनीय हरकतें भी कैमरे में कैद होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो नया रायपुर की सड़कों पर रिकॉर्ड किया गया है, जहां सामान्य यातायात भी चलता है।

ऐसे में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि सार्वजनिक सड़कों को इस तरह के वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल करना न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन हो सकता है, बल्कि अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

वायरल पोस्ट के अनुसार युवक की इंस्टाग्राम आईडी 'bhimeshh__22' बताई जा रही है और उसका नाम भीमेश देवांगन बताया जा रहा है। हालांकि, इस सोशल मीडिया अकाउंट और वायरल वीडियो के बीच संबंध की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इन दावों को फिलहाल वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर ही देखा जाना चाहिए।

लोगों ने की कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में यूजर्स ने संबंधित युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कई लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के स्टंट और नियमों की अनदेखी को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। वहीं कुछ यूजर्स ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।

Traffic rule violation: क्या कहता है कानून?

यदि जांच में यह पुष्टि होती है कि वीडियो सार्वजनिक सड़क पर बनाया गया है और यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालना और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, लाइसेंस संबंधी कार्रवाई या अन्य कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।

पुलिस का आधिकारिक बयान अभी नहीं

फिलहाल रायपुर पुलिस की ओर से इस वायरल वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान जारी नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि मामले में किसी प्रकार की शिकायत दर्ज हुई है या नहीं। यदि पुलिस जांच शुरू करती है, तो वीडियो की सत्यता, स्थान, समय और संबंधित व्यक्तियों की पहचान की पुष्टि के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी भी जरूरी

विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए सार्वजनिक सड़कों पर खतरनाक स्टंट या नियमों का उल्लंघन करना न केवल कानूनन गलत हो सकता है, बल्कि इससे अन्य लोगों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। ऐसे में कंटेंट क्रिएटर्स को ट्रैफिक नियमों और सार्वजनिक सुरक्षा का पालन करते हुए जिम्मेदारी के साथ सामग्री तैयार करनी चाहिए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Jul 2026 12:53 pm

Published on:

28 Jul 2026 12:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / वायरल VIDEO से घिरा छत्तीसगढ़ का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सड़क पर स्टंट को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh SET Exam: सीजी सेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर! अब 19 नहीं 30 विषयों में होगी परीक्षा

Chhattisgarh SET Exam
रायपुर

स्मार्ट मीटर पर बड़ा खुलासा! रायपुर समेत 3 शहरों के पावर कंपनी ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े

Smart Meter Survey
रायपुर

स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कदम, नए मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति

Chhattisgarh Medical College
रायपुर

छत्तीसगढ़ में अब QR कोड से खुलेंगे सरकारी दस्तावेजों के राज, फर्जी प्रमाण-पत्रों पर लगेगी लगाम, सेवा सेतु पोर्टल की नई व्यवस्था लागू

Chhattisgarh News
रायपुर

रायपुर में महिला रोजगार का मेगा प्रोजेक्ट, 30 साल की लीज पर शुरू होगी गारमेंट फैक्ट्री

Mova Garment Factory
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.