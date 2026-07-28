वायरल VIDEO से घिरा छत्तीसगढ़ का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सड़क पर स्टंट को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बाइक स्टंट (photo source- Patrika)
Naya Raipur Bike Stunt: राजधानी रायपुर में एक कथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक नया रायपुर की सार्वजनिक सड़कों पर बाइक चलाते हुए स्टंट करता और साथ बैठी युवती के साथ आपत्तिजनक हरकतें करता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई है।
वायरल वीडियो में एक युवक बिना सुरक्षा मानकों का पालन किए बाइक चलाता दिखाई दे रहा है। वीडियो में स्टंट के साथ-साथ युवती के साथ अशोभनीय हरकतें भी कैमरे में कैद होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो नया रायपुर की सड़कों पर रिकॉर्ड किया गया है, जहां सामान्य यातायात भी चलता है।
ऐसे में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि सार्वजनिक सड़कों को इस तरह के वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल करना न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन हो सकता है, बल्कि अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है।
वायरल पोस्ट के अनुसार युवक की इंस्टाग्राम आईडी 'bhimeshh__22' बताई जा रही है और उसका नाम भीमेश देवांगन बताया जा रहा है। हालांकि, इस सोशल मीडिया अकाउंट और वायरल वीडियो के बीच संबंध की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इन दावों को फिलहाल वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर ही देखा जाना चाहिए।
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में यूजर्स ने संबंधित युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कई लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के स्टंट और नियमों की अनदेखी को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। वहीं कुछ यूजर्स ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।
यदि जांच में यह पुष्टि होती है कि वीडियो सार्वजनिक सड़क पर बनाया गया है और यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालना और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, लाइसेंस संबंधी कार्रवाई या अन्य कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।
फिलहाल रायपुर पुलिस की ओर से इस वायरल वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान जारी नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि मामले में किसी प्रकार की शिकायत दर्ज हुई है या नहीं। यदि पुलिस जांच शुरू करती है, तो वीडियो की सत्यता, स्थान, समय और संबंधित व्यक्तियों की पहचान की पुष्टि के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए सार्वजनिक सड़कों पर खतरनाक स्टंट या नियमों का उल्लंघन करना न केवल कानूनन गलत हो सकता है, बल्कि इससे अन्य लोगों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। ऐसे में कंटेंट क्रिएटर्स को ट्रैफिक नियमों और सार्वजनिक सुरक्षा का पालन करते हुए जिम्मेदारी के साथ सामग्री तैयार करनी चाहिए।
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