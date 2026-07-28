वायरल VIDEO से घिरा छत्तीसगढ़ का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सड़क पर स्टंट को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा

Naya Raipur Bike Stunt: राजधानी रायपुर में एक कथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक नया रायपुर की सार्वजनिक सड़कों पर बाइक चलाते हुए स्टंट करता और साथ बैठी युवती के साथ आपत्तिजनक हरकतें करता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई है।