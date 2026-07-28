छत्तीसगढ़ में अब QR कोड से खुलेंगे सरकारी दस्तावेजों के राज, फर्जी प्रमाण-पत्रों पर लगेगी लगाम, सेवा सेतु पोर्टल की नई व्यवस्था लागू

Chhattisgarh News: सरकारी प्रमाण-पत्रों की सत्यता जांचने के लिए अब दफ्तर-दफ्तर भटकने की जरूरत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से जारी होने वाले सभी प्रमाण-पत्रों में क्यूआर कोड आधारित सत्यापन व्यवस्था लागू की है। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य फर्जी प्रमाण-पत्रों पर रोक लगाना और सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी व भरोसेमंद बनाना है। राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार, सेवा सेतु पोर्टल पर वर्तमान में 35 विभागों की 564 सेवाएं उपलब्ध हैं और 44 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।