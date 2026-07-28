होटल, धर्मशाला और हाईवे पर रायपुर पुलिस की सरप्राइज चेकिंग, 17 संदिग्ध पकड़ाए, कई संचालकों को नोटिस

पुलिस ने होटल, लॉज एवं गेस्ट हाउस संचालकों को "समाधान" एप्लीकेशन की जानकारी दी की गई, ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस तक पहुंचाई जा सके। 9 होटल संचालकों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। इस दौरान 17 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। (Raipur Police Checking Drive) ग्रामीण इलाके के अभनपुर, नवा रायपुर, मंदिरहसौद आदि इलाकों में पुलिस ने अलग-अलग चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की जांच की। इस दौरान संदिग्ध वाहनों की जांच की गई। खाासकर तीन सवारी, दूसरे जिलों के वाहन आदि की जांच की गई।