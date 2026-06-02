60 नए SI की रायपुर में एंट्री, थानों में शुरू होगी ग्राउंड ट्रेनिंग, कमिश्नर ने जारी किए आदेश

पुलिस विभाग में बेसिक ट्रेनिंग के बाद फील्ड ट्रेनिंग सबसे अहम मानी जाती है। यही वह समय होता है जब नए अधिकारी वास्तविक परिस्थितियों में काम करना सीखते हैं। इस दौरान उन्हें अपराध नियंत्रण, केस डायरी तैयार करना, शिकायतों का निराकरण, जांच प्रक्रिया, कानून व्यवस्था बनाए रखना और जनता से संवाद जैसी जिम्मेदारियां सिखाई जाएंगी। इसके अलावा थाना संचालन की पूरी व्यवस्था को भी समझाया जाएगा। किस तरह किसी घटना पर तत्काल कार्रवाई करनी है, किस परिस्थिति में कानून का उपयोग करना है और संवेदनशील मामलों को कैसे संभालना है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी।