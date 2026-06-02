60 नए SI की रायपुर में एंट्री, थानों में शुरू होगी ग्राउंड ट्रेनिंग, कमिश्नर ने जारी किए आदेश

60 नए SI की रायपुर में एंट्री (photo source- Patrika)
Raipur Police SI Posting: राजधानी रायपुर की पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट को 60 नए सब इंस्पेक्टर (SI) मिले हैं। बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अब इन नए अधिकारियों को शहर के अलग-अलग थानों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए तैनात किया गया है। रायपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा इसके लिए पदस्थापना आदेश जारी कर दिए गए हैं।
यह प्रशिक्षण केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि नए SI के लिए असली पुलिसिंग को करीब से समझने का बड़ा अवसर साबित होगी। अब तक किताबों और ट्रेनिंग सेंटर में पुलिसिंग सीखने वाले ये अधिकारी अब सीधे मैदान में उतरकर कानून व्यवस्था संभालने, अपराध जांच करने और आम जनता की समस्याओं को समझने का काम करेंगे।
जारी आदेश के मुताबिक, नए SI को रायपुर शहर के कई प्रमुख थानों में भेजा गया है। सबसे ज्यादा तीन-तीन SI की तैनाती खम्हारडीह, खमतराई, कबीर नगर, गोलबाजार, मोहदापारा, कोतवाली, सिविल लाइन, टिकरापारा, पंडरी, पुरानी बस्ती, राजेंद्र नगर, डीडी नगर, उरला, तेलीबांधा, आमानाका, आजाद चौक और गंज थानों में की गई है।
वहीं गुढ़ियारी, मुजगहन, सरस्वती नगर और देवेंद्र नगर थानों में दो-दो SI को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। इन थानों में नए अधिकारियों को अनुभवी पुलिस अफसरों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, जिससे वे पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
पुलिस विभाग में बेसिक ट्रेनिंग के बाद फील्ड ट्रेनिंग सबसे अहम मानी जाती है। यही वह समय होता है जब नए अधिकारी वास्तविक परिस्थितियों में काम करना सीखते हैं। इस दौरान उन्हें अपराध नियंत्रण, केस डायरी तैयार करना, शिकायतों का निराकरण, जांच प्रक्रिया, कानून व्यवस्था बनाए रखना और जनता से संवाद जैसी जिम्मेदारियां सिखाई जाएंगी। इसके अलावा थाना संचालन की पूरी व्यवस्था को भी समझाया जाएगा। किस तरह किसी घटना पर तत्काल कार्रवाई करनी है, किस परिस्थिति में कानून का उपयोग करना है और संवेदनशील मामलों को कैसे संभालना है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी।
नए SI को थानों में अनुभवी पुलिस अधिकारियों की निगरानी में काम कराया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों का अनुभव इन नए अफसरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे वे न केवल पुलिसिंग की तकनीकी जानकारी हासिल करेंगे, बल्कि व्यवहारिक समझ और निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित कर पाएंगे। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि बेहतर फील्ड ट्रेनिंग भविष्य में एक सक्षम और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है।
रायपुर कमिश्नरेट में 60 नए SI की तैनाती से पुलिस विभाग को बड़ी मजबूती मिलेगी। शहर लगातार विस्तार कर रहा है और आबादी बढ़ने के साथ पुलिसिंग की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में नए अधिकारियों की नियुक्ति से थानों में कार्यभार कम होगा और पुलिस व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकेगी। इसके साथ ही आम लोगों को भी पुलिस सेवाओं का बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद है। शिकायतों के निराकरण में तेजी आएगी और अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
इन नए SI के लिए यह सिर्फ नौकरी की शुरुआत नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी का पहला कदम है। अब उन्हें जमीन पर उतरकर जनता के बीच काम करना होगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भूमिका निभानी होगी। राजधानी के अलग-अलग थानों में शुरू होने वाला यह प्रशिक्षण आने वाले समय में रायपुर पुलिस की कार्यक्षमता को और मजबूत करने में अहम साबित हो सकता है।
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