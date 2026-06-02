सुशासन तिहार में फिर विवाद! अधिकारियों से भिड़े नगर पालिका अध्यक्ष, बोले- अपमान सहने नहीं आए हैं

सुशासन तिहार 2026 के तहत सोमवार को आरंग क्षेत्र के मंदिर हसौद में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं और जरूरी दस्तावेजों से संबंधित आवेदन लेकर पहुंचे थे। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही कई मामलों का निराकरण भी किया गया। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार शिविर में कुल 381 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 78 मामलों का तत्काल समाधान किया गया। इन आवेदनों में राशन कार्ड, आधार कार्ड, श्रम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य जनसेवा से जुड़े प्रकरण प्रमुख रहे। मौके पर ही कई लोगों की समस्याओं का समाधान होने से ग्रामीणों में संतोष का माहौल भी देखने को मिला।