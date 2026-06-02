CGPSC Exam 2026: राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, 6 जून से दो पालियों में एग्जाम

इसके लिए सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर में केंद्र बनाए गए हैं। 6 जून को पहली पाली में पेपर 1 लैंग्वेज और दूसरी पाली में पेपर 2 निबंध का होगा। ऐसे ही 7 जून को पेपर 3 जनरल स्टडीज 1 व पेपर 4 जनरल स्टडीज 2, 8 जून को पेपर 5 जनरल स्टडीज 3 व पेपर 6 जनरल स्टडीज 4 और 9 जून को पहली पाली में ही पेपर 7 जनरल स्टडीज 5 का पेपर होगा।