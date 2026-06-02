पद का इस्तेमाल कर पार्षद ने कर दिया राशन दुकान का आवंटन, खुलासे से मचा हड़कंप

पार्षद अर्जुन साहू ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई नहीं की, तो वे वार्डवासियों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों से राशन दुकान के आवंटन की जांच कराने, कथित अनियमित आवंटन को निरस्त करने तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राशन दुकान आवंटन को लेकर उठे सवालों ने नगर की राजनीति गरमा दी है, अब सभी की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं।