Marriage Fraud: मैटरिमॉनियल साइट पर शिकारी दूल्हा, रायपुर की युवती को नशीला खाना खिलाकर लाखों के जेवर ले उड़ा

पुलिस के अनुसार युवती की आरोपी से करीब चार महीने पहले मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर पहचान हुई थी। 15 मई को आरोपी जन्मदिन मनाने के बहाने उसके घर पहुंचा। भोजन के दौरान उसने चिकन दोबारा पकाने का बहाना बनाकर उसमें नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाने के कुछ देर बाद युवती बेहोश हो गई। अगले दिन होश आने पर उसे पता चला कि उसके गले की सोने की चेन, अंगूठियां और आलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर गायब हैं। आरोपी का मोबाइल भी बंद था। जांच में पता चला कि वारदात के दिन आरोपी अपने साथी हितिन नरूला के साथ रायपुर आया था। अभिनव युवती के घर गया, जबकि हितिन रेलवे स्टेशन पर इंतजार करता रहा। चोरी के बाद दोनों शहर छोड़कर फरार हो गए।