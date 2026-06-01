रायपुर के ट्रैफिक को स्पाइडर मैन ने संभाला! जय स्तंभ चौक पर देख लोग हुए हैरान

एक बार गणेश उत्सव के दौरान स्पाइडर मैन की वेशभूषा में बनाया गया उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद चंद्रयान थीम पर बनाए गए वीडियो ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई। देखते ही देखते उनके वीडियो लाखों और फिर करोड़ों व्यूज तक पहुंचने लगे। लेकिन कौशल ने लोकप्रियता को सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सडक़ सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरुकता अभियान शुरू किया। स्पाइडर मैन की पोशाक पहनकर चौक-चौराहों पर लोगों को नियमों का पालन करने की अपील करने लगे। उनका मानना है कि यदि मनोरंजन के माध्यम से कोई अच्छा संदेश लोगों तक पहुंचे तो उसका असर ज्यादा होता है।