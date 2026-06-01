Sushasan Tihar Fire Incident: सुशासन तिहार में बड़ा हादसा टला, पंखे में ब्लास्ट के बाद लगी आग, कार्यक्रम स्थल पर मचा हड़कंप

Sushasan Tihar Fire Incident: छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ सरकार का एक विशेष जनसंपर्क एवं शिकायत-निवारण अभियान चलाया जा रहा है। जिसका उद्देश्य शासन को जनता के करीब लाना और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि सुशासन तिहार के दौरान एक बड़ा हादसा उस समय टल गया, जब कार्यक्रम स्थल पर लगे एक पंखे में अचानक ब्लास्ट हो गया और उसमें आग लग गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।